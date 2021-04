Facebook, in arrivo i voti anonimi per i commenti nei gruppi

Un’importante novità sta per raggiungere Facebook e potrebbe per sempre stravolgere il modo di interagire con i commenti sul social. Non è la prima volta che vengono notati da alcuni utenti ma questa volta la segnalazione arriva dall’Italia, il che potrebbe indicare un rollout più diffuso per i test.

Di cosa stiamo parlando? Dei voti anonimi, sia positivi che negativi, per i commenti nei gruppi di Facebook.

Presto potrete aiutare le varie community di cui fate parte su Facebook votando i commenti all’interno dei gruppi. Con un breve tutorial che verrà mostrato agli utenti che riceveranno man mano la nuova funzione del social, Facebook vi farà sapere che i voti sono completamente anonimi e hanno come scopo il miglioramento della discussione. Non è quindi come l’aggiunta di un “Like” o di una qualsiasi altra Reaction.

La nuova meccanica verrà integrata mostrando due piccole frecce a lato dell’ormai noto tasto “Mi Piace”.

Una volta cliccato (o toccato, se utilizzate il social da smartphone) il pulsante, verrà mostrato un menu in cui potrete valutare il commento in questione in modo positivo (freccia in su) o negativo (freccia in giù). In caso di voto positivo si aprirà un ulteriore sottomenu in cui verrà chiesto in che modo il commento vi è stato utile.

Chi ha votato rimarrà anonimo, mentre i voti saranno visibili a tutti i membri del gruppo.

Come sottolinea SmartWorld, fonte della notizia, l’utente che ha segnalato questa nuova funzionalità ha inviato gli screenshot del sito desktop di Facebook ma era in grado di sfruttare la funzione nella sua completezza anche dall’applicazione mobile.

A voi piacerebbe poter essere utili alla community in questo modo? Trovate che il fatto che i voti siano anonimi spinga gli utenti ad aiutarsi tra loro o credete che possa fungere da scudo agli ormai classici troll o hater che bazzicano sulla piattaforma creata da Mark Zuckerberg?