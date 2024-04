Meta, le foto in HD arrivano su un'altra piattaforma dopo WhatsApp

Facebook Messenger ha appena ricevuto un aggiornamento significativo, introducendo nuove funzionalità che miglioreranno l'esperienza degli utenti.

La novità più evidente è la possibilità di caricare e condividere foto in alta definizione, potendo dire addio a quella tanto odiata compressione dei file. Ora, quando si invieranno delle immagini attraverso Messenger, gli utenti potranno decidere di caricare le foto in HD, garantendo una maggiore nitidezza e qualità rispetto alle immagini standard.

Onde evitare fraintendimenti, troviamo giusto sottolineare che è ancora presente un leggero processo di compressione, ma le immagini appariranno notevolmente più chiare e dettagliate rispetto al passato.

Inoltre, è stata introdotta la funzione di creare album condivisi direttamente sull'applicazione di messaggistica. Questo permette agli utenti di radunare foto e video, relativi a un evento o a un'esperienza specifica, e condividerli con amici e familiari.

Questi album possono essere utilizzati per condividere rapidamente i ricordi dei momenti speciali passati insieme, come viaggi o celebrazioni di vario tipo, e permetteranno a tutti i partecipanti della chat di contribuire attivamente alla raccolta, aggiungendo, eliminando o, semplicemente, scaricando i contenuti dell'album condiviso.

Un'altra aggiunta molto utile per alcuni utenti, è il supporto per i file di dimensioni fino a 100 MB. Questo significa che gli utenti possono ora condividere documenti di grandi dimensioni direttamente tramite Messenger, eliminando la necessità di ricorrere ad altre piattaforme, e servizi di terze parti, per inviare file voluminosi, ovviamente questa funzione sarà abilitata anche per le chat di gruppo, permettendo a gruppi di studio, o di lavoro, di condivider con praticità il loro operato.

Infine, Meta, ha introdotto un codice QR associato al profilo dell'utente su Messenger, una piccola miglioria atta a rendere più veloce la connessione con altri utenti e più pratica l'aggiunta di nuovi contatti.

Queste nuove funzionalità rendono Facebook Messenger ancora più versatile e completo, avvicinandolo maggiormente alle piattaforme di messaggistica più celebri e usate.

Gli utenti possono ora godere di un'esperienza di condivisione più intuitiva, fluida e ricca di funzionalità, arricchendo ulteriormente il modo in cui interagiscono e si connettono con le altre persone.