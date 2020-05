Facebook ha appena lanciato Shops, una funzionalità che consente ai commercianti di creare un piccolo negozio online. In questa particolare situazione, in cui molti negozi sono stati costretti a chiudere, è impellente la necessità di portare le attività online. Facebook Shops, realizzato in collaborazione con Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24 e Tienda Nube and Feedonomics, aiuta i venditori a ottimizzare la propria presenza su internet.

Gli interessati potranno creare un vero e proprio negozio direttamente all’interno del social network, inserire i propri prodotti e modificare a piacimento il design. I consumatori potranno invece inviare gratuitamente un messaggio ai venditori su WhatsApp, Messenger o Instagram Direct, così da poter ottenere ulteriori informazioni riguardo i prodotti venduti.

Durante i prossimi mesi, Facebook Shops interesserà anche Instagram. Gli utenti potranno visionare e acquistare qualcosa direttamente dalla sezione Esplora. Una specifica voce dovrebbe inoltre essere collocata nella barra di navigazione. La società starebbe anche lavorando per permettere di effettuare acquisti direttamente nei servizi di messaggistica, ovvero WhatsApp, Messenger e Instagram Direct.

I venditori potranno anche utilizzare la funzionalità “Live Shopping”, con cui poter inserire a fine diretta alcuni prodotti acquistabili su Facebook. Ricordiamo inoltre che il social network ha recentemente presentato una nuova interfaccia utente.