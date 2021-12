Facebook ti segue sul web anche quando non consenti il tracciamento

Possessori di iPhone, a raccolta: avete presente quell’avviso che compare di tanto in tanto all’apertura di una nuova app, e che vi chiede il consenso a “tenere traccia delle attività” svolte nelle app e sui siti web di altre aziende? A quel punto, vi trovate di fronte a due opzioni: “Chiedi all’app di non eseguire il tracciamento” oppure “Consenti”.

Ebbene, il consiglio è quello di non pensarci troppo: qualunque sia la vostra scelta, infatti, l’app potrebbe comportarsi più o meno allo stesso modo.

Photo credit - depositphotos.com

Lo dimostra un rapporto del Financial Times pubblicato nella giornata di ieri, che prende in considerazione il comportamento di Facebook e Snapchat e rivela il “trucco” che permetterebbe a queste due app (tra le altre) di continuare a tracciare l’utente a prescindere da un eventuale diniego.

Il “trucco”, per l’appunto, sta in una libera interpretazione della privacy policy di Apple, che dispone di “non prelevare informazioni da un dispositivo per l’identificazione univoca dello stesso”. Nulla vieta però ad app come Facebook di acquisire i comportamenti di cluster specifici di utenti per scopi pubblicitari.

A partire dal rilascio della versione 14.5 di iOS, iPadOS e tvOS, Apple obbliga gli sviluppatori a chiedere l’autorizzazione prima di tracciare le attività degli utenti sulle app e sui siti web di altre aziende. Il tracciamento vero e proprio, dunque, consiste nel matching tra informazioni riconducibili a noi o al nostro dispositivo raccolte da un’app e quelle raccolte da altre app o piattaforme di terze parti.

Se non si accetta di essere tracciati, si può comunque continuare a utilizzare l’app normalmente. In tal caso, lo sviluppatore non avrà accesso all’identificativo per gli inserzionisti (IDFA), il dato cardine nelle procedure di tracciamento. Inoltre, l’app non può accedere ad altre informazioni che ci identificano univocamente, come ad esempio il nostro indirizzo e-mail.