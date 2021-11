Privacy, la mossa di Facebook per riconquistare la fiducia degli utenti

A fronte dell’annosa polemica sulla privacy, Facebook si prepara a fare un passo indietro. In questi giorni, infatti, la società ha annunciato lo stop imminente all’utilizzo del riconoscimento facciale, una tecnologia lanciata nel 2019 che identificava in automatico i volti all’interno delle foto e suggeriva chi taggare.

L’obiettivo fondamentale di Facebook, dunque, è riconquistare la fiducia degli utenti in vista del lancio di nuovi prodotti facenti parti dell’universo Meta (o metaverso). Dopo il cambio del nome, è necessario anche cambiare la percezione che gli utenti hanno di Facebook per garantire il successo del nuovo progetto.

In questo scenario, il sistema di riconoscimento facciale era uno dei più controversi: già nel 2020, Facebook era stata accusata di non aver rispettato la legge sulla privacy biometrica dell’Illinois, e l’azione aveva portato a una multa di 650 milioni di dollari notificata ai danni della società.

Nelle prossime settimane, più di un miliardo di modelli di riconoscimento facciale verrano eliminati dai database di Facebook/Meta. Come parte del cambiamento, il sistema automatico di testo alternativo sviluppato per i non vedenti non nominerà più le persone quando analizza e riassume i media ad alta voce.

Il vicepresidente di Meta AI Jerome Pesenti ha definito il cambiamento parte di una “mossa a livello aziendale per limitare l’uso del riconoscimento facciale nei nostri prodotti”. “Guardando al futuro – precisa –, vediamo ancora la tecnologia di riconoscimento facciale come uno strumento potente, ma i molti casi specifici in cui il riconoscimento facciale può essere utile devono essere valutati rispetto alle crescenti preoccupazioni sull’uso di questa tecnologia nel suo insieme”.

Pesenti fa notare che le autorità non hanno ancora stabilito una regolamentazione uniforme in merito al riconoscimento facciale: “In mezzo a questa incertezza in corso – conclude –, riteniamo che sia appropriato limitare l’uso del riconoscimento facciale a una serie ristretta di casi d’uso“.