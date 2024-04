Pagare YouTube Premium? No grazie, la metà dei nostri lettori usa un ad blocker esterno

La scorsa settimana vi abbiamo parlato degli ultimi aggiornamenti di YouTube, mirati a contrastare l'uso di app di terze parti che bloccano le pubblicità anche su smartphone.

Vi abbiamo chiesto se pagate un abbonamento per YouTube Premium, se preferite guardare le pubblicità oppure se, nonostante gli sforzi dell'azienda, riuscite ancora a utilizzare un'app esterna per evitare di vedere le pubblicità gratuitamente. Ecco quali sono le vostre preferenze:

Pagate YouTube Premium per togliere la pubblicità? Sì, è troppo invasiva (22%) No, mi guardo la pubblicità (30%) No, uso un'app esterna o un ad blocker per toglierla (48%) Totale voti: 1537 Il sondaggio è chiuso dal 23/04/2024

Quasi la metà di voi (il 48%) usa ancora un ad blocker di terze parti per evitare le pubblicità su YouTube. Del restante 52%, la maggioranza preferisce sorbirsi la pubblicità piuttosto che pagare l'abbonamento. Solo il 22% dei nostri lettori infatti ha deciso di optare per YouTube Premium, che dopo un mese di prova gratuita costa 11,99€ al mese per un utente individuale.

C'è da dire che YouTube Premium non prevede solo la rimozione degli annunci pubblicitari, ma permette anche di scaricare i video per guardarli offline in qualsiasi momento, di riprodurre i video in background e di accedere a YouTube Music Premium senza pubblicità. Per molti, questo pacchetto completo potrebbe rappresentare un motivo valido per sottoscrivere un abbonamento.

In ogni caso, sembra che YouTube abbia intenzione di continuare spedito nella sua battaglia contro i blocchi pubblicitari. Se siete abituati a fruire dei contenuti tramite ad blocker di terze parti, presto potreste essere costretti a prendere una decisione: meglio guardare la pubblicità, oppure scegliere di pagare YouTube Premium?