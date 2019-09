FairPhone 3, riparabilità da record: 10 per iFixit

Grazie alla modularità di ogni singolo componente, FairPhone 3 è lo smartphone Android più facile da riparare. Il noto portale iFixit infatti ha assegnato 10 su 10.

FairPhone 3 non è uno smartphone come gli altri e fa ciò che promette. È un dispositivo che potremmo definire equo-solidale. Non vengono utilizzati materiali provenienti da zone di conflitto o dove viene a mancare il rispetto della dignità umana. Una delle peculiarità è la modularità delle componenti. Un aspetto che ha permesso al noto portale iFixit di assegnare a FairPhone 3 il punteggio più alto, 10.

Il sito sottolinea che tutti i moduli interni sono facilmente accessibili e sostituibili. Anche il riassemblaggio non presenta alcuna difficoltà. Tutti i componenti sono raggiungibili utilizzando gli strumenti di base. Inoltre, nella confezione di vendita è presente un cacciavite utile a tale scopo. Su alcune componenti poi ci sono dei simboli che forniscono indicazioni per il disassemblaggio.

Credit - iFixit

Ma non solo. Sul sito ufficiale del produttore, infatti, sono disponibili le guide per la riparazione così come i pezzi di ricambio. Unico neo è che mentre la maggior parte dei componenti sono sostituibili separatamente, alcuni sono saldati come il jack per le cuffie, i sensori di prossimità e di luce ambientale, il LED della fotocamera e la porta USB-C.

Come detto in apertura, FairPhone 3 non è uno smartphone come gli altri. È un dispositivo differente che punta tutto sulla durabilità nel tempo, sul rispetto dell’ambiente e su un processo produttivo basato su principi etici. Tutto ciò comporta inevitabilmente un aumento dei prezzi di vendita. FairPhone 3 è venduto a 450 euro pur presentandosi con una scheda tecnica di fascia medio-bassa. In questo caso, però, il prezzo ha un’importanza relativa in quanto si acquista un dispositivo rispettoso dell’ambiente e del lavoro umano.