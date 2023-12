Fastweb Mobile, rifare la eSIM ora costa meno

Fastweb Mobile ha recentemente annunciato un importante cambiamento nelle tariffe per la sostituzione delle eSIM, offrendo nuove agevolazioni per i clienti. Le eSIM, o SIM digitali, stanno guadagnando sempre più terreno nel settore della telefonia mobile, offrendo una soluzione, pratica e virtuale, alle tradizionali SIM fisiche.

Con l'avvento delle eSIM, molti operatori di telefonia mobile in Italia hanno integrato il supporto per questa tecnologia, consentendo ai propri clienti di attivare le offerte mobili attraverso le eSIM. Questa possibilità è stata estesa sia ai nuovi clienti, che a coloro che intendono passare alle eSIM da una SIM fisica pre-esistente.

Fastweb Mobile, uno degli operatori che offre supporto per le eSIM in Italia, ha introdotto recentemente novità positive per i suoi clienti. La modifica riguarda la riduzione dei costi associati alla generazione di una nuova eSIM in sostituzione di una già attiva.

Attualmente, Fastweb Mobile consente la generazione di una nuova eSIM per un massimo di sei volte, permettendo ai clienti di spostare l'eSIM su un dispositivo diverso fino a cinque volte dopo la prima attivazione. Questo processo è spesso richiesto quando si cambia telefono.

Tuttavia, una volta esaurite le sei attivazioni, è necessario rigenerare l'eSIM, ottenendo un nuovo QR code per la sua attivazione. In precedenza, questa operazione comportava un costo di 14,99 euro per i clienti Fastweb Mobile. Tuttavia, l'operatore ha recentemente comunicato una riduzione significativa del costo di sostituzione dell'eSIM, che scende ora a soli 4,99 euro.

È importante sottolineare che l'uso delle eSIM è compatibile solo con gli smartphone che supportano questa tecnologia. A tal proposito, Fastweb Mobile ha fornito un elenco dettagliato dei modelli compatibili con le eSIM, che include una vasta gamma di dispositivi delle principali marche, quali: Apple, Google, Huawei, Samsung, Sony, Xiaomi e molti altri.

Questo aggiornamento nelle politiche tariffarie di Fastweb Mobile potrebbe rappresentare un beneficio significativo per gli utenti che desiderano sfruttare le potenzialità delle eSIM, offrendo una maggiore flessibilità e una riduzione dei costi per la sostituzione delle SIM digitali.