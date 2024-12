FiberCop investe 742 milioni di euro per la Fibra in Calabria

FiberCop sta accelerando il processo di implementazione della fibra ottica in Calabria. L'obiettivo è ambizioso: dotare oltre 341 mila numeri civici in 404 Comuni della regione di collegamenti ultraveloci.

L'investimento complessivo è di circa 742 milioni di euro, di cui 519 milioni provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 223 milioni da investimenti diretti da parte di FiberCop. Questo piano rientra negli interventi previsti dai Lotti 5 e 11 del bando "Italia 1 Giga", che mira a portare la connettività ad alta velocità in tutto il Paese.

I lavori sono già stati avviati in 294 comuni calabresi, distribuiti in tutte e cinque le province: Catanzaro (71 comuni), Cosenza (113 comuni), Crotone (18 comuni), Reggio Calabria (54 comuni) e Vibo Valentia (38 comuni). Ad oggi, sono stati già collegati 190.662 civici, pari a circa il 56% del totale previsto entro giugno 2026.

“La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo" ha dichiarato Roberto Chiappini, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop "che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi lo smart working, streaming in HD, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio”.

L'intervento è di ampia portata e richiede la collaborazione di tutte le parti coinvolte, comprese le istituzioni, gli enti locali e le imprese. La complessa orografia del territorio calabrese rappresenta una sfida ulteriore che FiberCop è pronta a raccogliere.

L'azienda conferma così la sua attenzione alla Calabria, dove è presente con circa 600 dipendenti e 16 tra uffici e sedi operative. I cantieri avviati coinvolgono circa 1.000 lavoratori delle imprese di rete che operano sul territorio.

La decisione di incrementare gli investimenti in Calabria è stata presa dal Consiglio di Amministrazione di FiberCop, che ha approvato un piano di circa 1,4 miliardi di euro per la seconda metà del 2024. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica in tutta Italia.

FiberCop si è aggiudicata 7 Lotti del bando 'Piano Italia 1 Giga' per un totale di 10 regioni, tra cui la Calabria, più le province autonome di Trento e Bolzano. Questo nell'ambito degli interventi pubblici previsti dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga.

L'azienda garantisce già oggi una copertura di oltre il 95% delle linee attive attraverso tecnologie FTTx e nei prossimi mesi darà ulteriore impulso allo sviluppo della copertura FTTH con velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s. Questa larghezza di banda consentirà di usufruire di contenuti in streaming con altissima stabilità e qualità, ottenere massime performance con minima latenza e utilizzare applicazioni professionali, anche in presenza di molteplici dispositivi connessi contemporaneamente.

L'impegno di FiberCop in Calabria rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione del Paese e la riduzione del divario digitale tra le diverse regioni. La fibra ottica porterà numerosi benefici a cittadini e imprese, aprendo nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.