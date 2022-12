La firma di accordi vincolanti ha dato il via ad un grande progetto di stesura cavi sottomarini che andranno da Mazara del Vallo a Genova.

Dopo la sigla dell’accordo tra Unidata e il Fondo Ipc di Azimut si potrà avviare il progetto di stesura dei cavi: a condurlo sarà Unitirreno Submarine Network. L’azienda responsabile sarà una partecipata, costituita al 96% da una HoldCo e al 4% da un’unione di manager che si erano spesi per promuovere l’iniziativa. Quanto alla HoldCo: questa nasce dall’unione di Fondo Ipc (al 66,67%) e unidata (33,33%)

Il progetto permetterà di collegare, tramite un rete sottomarina diverse località della nostra penisola: partendo da Mazara del Vallo arriverà fino a Genova, con uno snodo a 16 coppie all’altezza di Roma-Fiumicino. La realizzazione dell’operà sarà commissionata a Alcatel Submarine Networks ed Elettra Tlc. Una volta concluso si verrà a creare il primo primo sistema Open Cable a 24 coppie di fibre, che permetterà di raggiungere velocità di traffico, per ciascuna coppia, di 20 terabyte al secondo. Questo permetterà di avere una velocità complessiva di 480 terabyte al secondo s sulla tratta principale e di 320 Tbps sulla diramazione verso Fiumicino.

A tal proposito Alcatel Submarine Networks ed Elettra Tlc si sono così espresse:

Unitirreno effettuerà il finanziamento dell’opera, che è calcolato abbia un costo di 80 milioni di euro, per circa la metà (per la precisione 36 milioni) attraverso una equity, dove Unidata verserà un ammontare compreso tra i dodici e i diciotto milioni, mentre la restante parte verrà finanziata dal sistema bancario e da autofinanziamento generato dall’operazione.

Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata ha così commentato l’operazione:

“Siamo molto soddisfatti di collaborare nuovamente con Azimut Libera Impresa Sgr, consolidando così la nostra partnership, per la realizzazione di questo grandioso progetto che rafforzerà lo sviluppo dell’infrastruttura digitale italiana, permettendoci di essere alternativi all’attuale snodo di Marsiglia e di fornire punti di approdo strategici per i cavi intercontinentali provenienti dall’Asia e dall’Africa. Unitirreno, collegando via mare la Sicilia con la capitale e con il Nord Italia, fornirà solide rotte marine e consentirà lo sviluppo di importanti sinergie tra lo snodo di Roma-Fiumicino e il data center green che realizzeremo in loco sempre insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr a partire dai prossimi mesi“.