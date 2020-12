Find X3 Pro: la fotocamera avrà una lente “microscopio”

Il prossimo Oppo Find X3 Pro alzerà ulteriormente l’asticella delle prestazioni fotografiche, in particolare potrebbe vantare un sensore macro particolarmente performante capace di mettere a fuoco le scene davvero da tanto vicino.

Ovviamente parliamo di un top di gamma e anche lui, non appena sarà presentato, potrà vantare il nuovo Snapdragon 888 (chiamato in precedenza Snapdragon 875).

Oggi la fonte del rumors è Evan Blass (evleaks) che, da qualche anno a questa parte, possiede delle talpe anche all’interno del brand Oppo. Il noto leaker rileva che Find X3 Pro avrà un super display a 120 Hz di “elevata categoria” e se la giocherà con i migliori della concorrenza come quelli di Samsung. Oltre a questo, insiste che il comparto fotografico sarà ancora meglio rispetto al predecessore Find X2 Pro con alcune specificità.

Oppo farà affidamento a Sony per l’approvvigionamento di sensori e uno di questi sarà quello principale da 50 MP. Per quanto concerne il sensore Macro invece, la novità sarebbe l’impiego di un nuovo sensore che accoppierà una risoluzione da 3 MP ad uno Zoom 25X per mettere a fuoco elementi davvero vicini all’obiettivo.

Il leaker continua con alcune caratteristiche della scheda tecnica che evidenziano la presenza di una batteria da 4500 mAh che potrà essere ricaricata via cavo a 65 W e in maniera Wireless a 30 W. Insomma, lo smartphone ancora una volta si affida alla SuperVooc.

Il Find X3 Pro arriverà, come da programma, a cavallo tra la fine del primo trimestre del 2021 e l’inizio del secondo. Il prezzo sarà purtroppo elevato, non lo conosciamo nel dettaglio ma sarà elevato.