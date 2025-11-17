Avatar di Ospite SQL Spy #332 0
mah io Death Stranding l'ho mollato dopo 3 ore, sarò stupido io probabilmente
FINALMENTE qualcuno lo dice. ogni suo tweet viene analizzato come fosse chissà che rivelazione divina
ma Warren Spector chi? scusate l'ignoranza
ok però dire che MGSV è un disastro narrativo mi sembra eccessivo dai
tutti questi nomi che avete tirato fuori... boh, forse sono io che gioco solo roba mainstream ma a parte Kojima nn conosco nessuno
Il problema è che ormai si giudica un gioco in base a chi lo ha fatto e non per quello che è realmente
c'è una semplice parola che definsice questo disagio, non solo nel mondo dei videogiochi ma che, vediamo tutti i giorni, nel mondo reale: RE LI GIO NE...
toglietela, banditela, rendetela illegale e sicuramente vivremo tutti meglio
Brusth
Ti giuro, non mi viene in mente un gioco più noioso di Death Stranding.
CavaliereErrante
Faccio bene io a non avere idoli di nessun tipo, per me siamo tutti alla pari, non chiedo foto a nessuno, al massimo un saluto come lo si farebbe con un conoscente, un giorno la morte ghermirà tutti, Kojima incluso. Del resto basta leggere una famosa ma perfetta spiegazione del perchè uno non dovrebbe avere idoli nella vita, A' Livella del leggendario Antonio De Curtis. Avere stima, apprezzare le gesta o quello che fa un altra persona, questo invece si può fare tranquillamente. Creare un gioco per qualsiasi piattaforma sarà sempre un lavoro di squadra, tranne per chi sviluppa quelli cgi-visual novel che in genere sono fatti da una sola persona o un gioco indie alla Schedule I, che un tizio nei commenti della pagina di Steam dice che lo sviluppatore è uno solo.
Artista tanto bravo quanto sopravvalutato. Mai pensato che qualcuno potesse idolatrarlo. A mio umile parere, restando nel mondo dei videogames merita di più Hironobu Sakaguchi. Ma è personale.
oniryujin
Io ne conosco (e ho sempre idolatrato) la metà dei nominati, l'altra metà non ne sapevo il nome ma adoro le loro opere.
Mi stupisce non siano stati nominati John Romero e il resto del team dell'epoca (Doom)
Voler Abolire la religione significa semplicemente creare un' altra religione: la religione dell' abolizione della religione.
ogni tanto si leggono articoli validi anche qui.
Ed io applaudo l'autore di questo articolo. Verità splendidamente esposte.
