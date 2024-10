Fino al 30% di sconto sui prodotti Xiaomi, e ti regalano un tablet!

Se state cercando di aggiornare il vostro smartphone con uno dei migliori modelli, questa novità di AliExpress potrebbe proprio fare al caso vostro. Con sconti che arrivano fino al 30% sui prodotti Xiaomi, potrete accaparrarvi uno degli ultimi dispositivi della compagnia a prezzi ottimi, soprattutto considerando che riceverete in regalo tablet incredibilmente vantaggiosi.

Offerte Xiaomi AliExpress, chi dovrebbe approfittarne?

Gli ottimi smartphone di fascia alta targati Xiaomi sono perfetti per gli utenti che non si accontentano semplicemente di un modelli di fascia media o bassa, ma vogliono il meglio per quel che concerne il proprio telefono. E come se non bastasse, con la possibilità di scegliere un bundle che include uno dei tablet della compagnia gratuitamente, o degli auricolari con un piccolo aumento, è il momento perfetto per creare un vero e proprio ecosistema.

Nello specifico, sono presenti ottimi dispositivi come lo Xiaomi 14T, che al prezzo di 748,39€ vi permette non solo di far vostro il telefono, ma anche il Redmi Pad SE, semplicemente selezionando il bundle corretto in pagina ed evitando qualunque tipo di costi aggiuntivi.

Con sconti fino al 30%, questa offerta targata Xiaomi e a dir poco ottima per gli utenti che vogliono aggiornare la propria dotazione mobile senza spendere una fortuna, fruendo al contempo anche di una promozione che non durerà ancora molto tempo, considerando che il termine è fissato al 20 ottobre 2024. Non c'è quindi un attimo da perdere!

