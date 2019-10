Fino al 50% di sconto su prodotti Xiaomi su Gearbest

Gearbest ha avviato una serie di ottimi sconti sui prodotti Xiaomi, includendo tra essi non solo i celebri smartphone, ma anche molti altri smart gadget.

Sarà l’autunno, sarà la vicinanza al tanto atteso Black Friday, fatto sta che moltissimi store online si stanno spendendo nell’avvio di intriganti promozioni, molte delle quale dedicate alla tecnologia ma non solo. Dopo aver visto insieme quelle che sono le proposte di Unieuro per il suo “Sottocosto” e di IBS per ciò che riguarda gli sconti su DVD e Blu-Ray, è adesso il momento di parlare di Gearbest e delle sue ottime offerte relative gli smartphone e non solo.

Il famoso store online ha infatti deciso di dedicare un periodo di forti sconti al marchio cinese di Xiaomi, celebre per i suoi ottimi smartphone ma famoso in tutto il mondo anche per tutta una serie di prodotti che vanno dai PC gli auricolari bluetooth, passando persino per bilance smart e monopattini elettrici. Quel che oggi vale la pena segnalarvi sono, però, soprattutto gli smartphone, con prezzi concorrenziali non solo sui prodotti meno noti, ma anche su bestseller come Xiaomi Mi 9T Pro, con il suo performante processore Snapdragon 855 Octa Core 2,84GHz e la sua celebre fotocamera retrattile da 20 megapixel, che permette al dispositivo di rinunciare a notch e simili in favore di una cornice sottile e un dispay particolarmente ampio e gratificante. Un’offerta ottima, se si considera che il prezzo di Xiaomi Mi 9T Pro sarebbe di circa 466,00€, scesi a 338,55 fino ad esaurimento scorte.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti in sconto, se invece vorrete avere una visione completa delle offerte disponibili l’invito, come sempre, è di cliccare direttamente sul banner sottostante. Assicuratevi solo di non farvi sfuggire i prodotti in offerta, saranno online per i prossimi 8 giorni!

Smartphone

Altre offerte

