Da anni Fitbit accompagna le persone durante il loro percorso sportivo per monitorare ogni parametro necessario per il miglioramento della propria performance fisica e salutare, divenendo cosi i nostri migliori compagni di avventure sportive, dandoci anche sicurezza per la nostra salute e incentivarci nel perfezionare la nostra attività fisica.

Fitbit ha ben pensato di espandere nuovamente il proprio ecosistema di prodotti, rinnovando la propria offerta e portando sul mercato una nuova gamma di dispositivi indossabili più sottili e confortevoli: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3.

Che il tuo scopo sia fare attività sportiva a livello agonistico, semplice attività fisica o condurre uno stile di vita sano, da adesso tutto ciò sarà possibile ma non come prima. Ma più in grande. Avendo, da adesso, la possibilità di usare le ultime tecnologie più avanzate, come dal monitoraggio delle informazioni sul tuo corpo, dal battito cardiaco, dall’ossigenazione del sangue m(SpO2), dai fattori di stress ed il monitoraggio del sonno.

Andiamo a vedere ciò che ci interessa di più. Le caratteristiche che differenziano le varie versioni dei nuovi wearable Fitbit:

Fitbit Versa 4: smartwatch pensato per il fitness, la quale offre più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato per il monitoraggio del percorso ed obbiettivi di attività fisica per incentivare a migliorarsi. Il tutto con una batteria in grado di durare 6 giorni e un design più sottile e leggero;

Fitbit Versa 4

Fitbit Sense 2: smartwatch più avanzato della gamma, pensato per un monitoraggio più all’avanguardia della nostra salute. A partire dalla gestione dello stress e il monitoraggio della fibrillazione atriale attraverso i sensori posti sullo smartwatch con l’integrazione dell’app ECG e l’algoritmo PPG (entrambi con approvazione FDA e certificazione CE), la variabilità del battito cardiaco, la temperatura della pelle e altro ancora. Inoltre è presente un nuovo sensore in grado di monitorare i parametri cEDA per il monitoraggio costante dello stress. Possiede una batteria con un autonomia di più di 6 giorni;

Fitbit Sense 2

Fitbit Inspire 3: una smart band entry-level con display a colori, molto più semplificato rispetto alle altre due varianti. Possiede una batteria con un’autonomia di 10 giorni con possibilità di monitorare la salute;

Fitbit Inspire 3

Abbiamo elencato le caratteristiche dei tre protagonisti, ma se vogliamo utilizzarli al meglio sfruttando tutte le loro potenzialità, come in ogni smartwatch, è necessario interfacciarci all’applicazione dedicata del marchio, scaricabile dal proprio store di appartenenza.

Presto per i prodotti dell’azienda saranno disponibili anche Google Wallet (ex Google Pay) per i pagamenti contactless dal polso e Google Maps per la navigazione, un primo segno dell’integrazione del brand americano sotto l’ala di Google. Si espande anche la lineup di cinturini personalizzati, purtroppo con attacco proprietario ma compatibili con diversi prodotti Fitbit nuovi e vecchi.

Prezzi e disponibilità

Fitbit offre l’abbonamento al proprio servizio Fitbit Premium in omaggio per 6 mesi con l’acquisto dei nuovi prodotti. In questo modo si espande l’esperienza d’uso dei prodotti monitorando il livello di recupero giornaliero ed il profilo del sonno per ampliare ed avere dei parametri più approfonditi, sia di per l’allenamento che per la salute. Di seguito i prezzi dei nuovi fitness tracker che saranno disponibili a partire da questo autunno: