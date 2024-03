Fotografare l'aurora boreale con lo smartphone? Ecco 5 suggerimenti da Swappie

Il 2024 si rivela un anno straordinario per gli amanti della natura e della fotografia, con l'aurora boreale che si preannuncia come uno spettacolo eccezionale da ammirare. In questa epoca digitale, l'azienda europea Swappie ha deciso di mettere in mostra non solo la bellezza di questo fenomeno naturale, ma anche le capacità dei dispositivi ricondizionati, insieme al talento del rinomato fotografo Giacomo Mantovani.

L'aurora boreale, uno dei fenomeni più affascinanti del mondo naturale, sarà particolarmente visibile quest'anno, secondo gli esperti. Swappie ha colto l'opportunità unica di catturare questo spettacolo attraverso l'obiettivo di un iPhone 14 Pro ricondizionato, dimostrando che la tecnologia usata può ancora offrire prestazioni di alto livello. Collaborando con il premiato fotografo italiano Giacomo Mantovani, Swappie ha portato il suo messaggio di sostenibilità e qualità fotografica fino alle fredde terre della Finlandia, paese d'origine dell'azienda.

Attraverso l'iniziativa #SustainableSnapshotsbySwappie, l'azienda ha voluto non solo mostrare la bellezza dell'aurora boreale, ma anche sottolineare l'importanza della sostenibilità nella tecnologia. Contrariamente ai preconcetti, gli iPhone ricondizionati non solo mantengono le loro capacità fotografiche, ma dimostrano di essere strumenti affidabili anche in condizioni estreme come quelle dell'Artico.

Durante il loro viaggio nell'incantevole città di Levi, in Lapponia, Mantovani e il team Swappie hanno condiviso preziosi consigli per catturare al meglio l'aurora boreale con un dispositivo mobile.

Allontanati da fonti luminose: l'aurora è un fenomeno di luce molto debole che può essere facilmente oscurato da altre fonti di illuminazione. Le luci artificiali possono disturbare l'esposizione dell'aurora boreale, rendendola meno visibile o meno nitida.

l'aurora è un fenomeno di luce molto debole che può essere facilmente oscurato da altre fonti di illuminazione. Le luci artificiali possono disturbare l'esposizione dell'aurora boreale, rendendola meno visibile o meno nitida. Imposta manualmente le impostazioni della fotocamera: è possibile regolare manualmente alcune impostazioni come l'esposizione e la messa a fuoco. Il tempo di esposizione è fondamentale, più è lungo più si otterranno foto eccezionali: imposta un tempo di esposizione da 10 a 30 secondi.

è possibile regolare manualmente alcune impostazioni come l'esposizione e la messa a fuoco. Il tempo di esposizione è fondamentale, più è lungo più si otterranno foto eccezionali: imposta un tempo di esposizione da 10 a 30 secondi. Usa un treppiede o un supporto stabile: anche se la fotocamera dell'iPhone è più piccola rispetto a una fotocamera tradizionale, è comunque sensibile ai movimenti durante le lunghe esposizioni. Utilizza un treppiede o un supporto stabile per evitare foto sfocate. Più il supporto sarà stabile, migliore sarà il risultato.

anche se la fotocamera dell'iPhone è più piccola rispetto a una fotocamera tradizionale, è comunque sensibile ai movimenti durante le lunghe esposizioni. Utilizza un treppiede o un supporto stabile per evitare foto sfocate. Più il supporto sarà stabile, migliore sarà il risultato. Scatta in modalità Live Photo: la modalità Live Photo dell'iPhone cattura alcuni secondi di video prima e dopo lo scatto. Questo può essere utile per catturare meglio i movimenti dell'aurora boreale e aggiungere dinamicità alle foto.

la modalità Live Photo dell'iPhone cattura alcuni secondi di video prima e dopo lo scatto. Questo può essere utile per catturare meglio i movimenti dell'aurora boreale e aggiungere dinamicità alle foto. Sperimenta con l'editing: regola la luminosità, il contrasto e la saturazione per migliorare l'aspetto delle immagini dell'aurora boreale.

Con paesaggi incontaminati e cieli notturni cristallini, Levi offre la cornice perfetta per assistere a uno spettacolo celeste unico nel suo genere. Con un iPhone ricondizionato e qualche consiglio di fotografia, chiunque può partecipare a questo straordinario spettacolo della natura, contribuendo anche alla riduzione dell'impatto ambientale.