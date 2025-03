Rivoluzione per il gaming su mobile: arriva ASR, l'upscaler di Arm

L'upscaling è pronto a dare una grande spinta al gaming su mobile, rendendo ancora più potenti i migliori smartphone gaming: Arm ha ufficialmente aperto agli sviluppatori la sua tecnologia ASR, acronimo per Accuracy Super Resolution. Annunciato diversi mesi fa, l'algoritmo promette miglioramenti sostanziali sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica.

La novità coinvolge tutti i chip Arm, quindi non solo quelli che siamo abituati a trovare negli smarthpone, ma anche i SoC Snapdragon X presenti nei PC Copilot+ lanciati sul mercato lo scorso anno. L'algoritmo ASR è basato su AMD FidelityFX Super Resolution 2 e durante la presentazione alla Game Developer Conference 2025, Arm ha promesso il rilascio di plugin pre-costruiti e facilmente integrabili per i motori Unity e Unreal Engine entro la fine dell'anno.

I primi test hanno mostrato risultati impressionanti: con l'upscaling 2x sulla GPU Immortalis-G720 (presente nei chip Dimensity 8400 e 9300), si è registrato un incremento del 53% negli FPS e un risparmio energetico del 20% utilizzando il preset di qualità.

A differenza del GSR di Qualcomm, limitato da supporto hardware specifico e compatibilità ristretta, ASR vanta la natura open-source come suo principale vantaggio. Gli sviluppatori potranno modificare e ottimizzare la tecnologia in base alle proprie esigenze, garantendo una flessibilità senza precedenti.

La compatibilità estesa rappresenta un altro punto di forza cruciale: ASR funzionerà sulla maggior parte dei dispositivi Arm, indipendentemente dal produttore. Questo significa supporto per Snapdragon di Qualcomm, Dimensity di MediaTek, Tensor di Google, Exynos di Samsung e persino i chip A-series/M-series di Apple.

Nella demo "Mori" realizzata con Unreal Engine 5, Arm ha dimostrato come ASR possa offrire un aumento fino al 30% negli FPS senza compromettere la qualità visiva, secondo quanto affermato dall'azienda.

Grazie ai plugin per i motori grafici, Titoli popolari come Genshin Impact, Wuthering Waves e Fortnite potrebbero presto beneficiare di questa tecnologia, offrendo miglioramenti alla qualità visiva e alle prestazioni. Essendo open-source, ASR può essere integrato in qualsiasi motore di gioco, semplicemente il processo sarà più complicato rispetto a Unity e UE5.