Fusione INWIT–Vodafone Towers, è fatta: nasce la più grande tower company in Italia

L’affare INWIT si è concluso. Dopo il parere favorevole dell’Unione Europea, nasce la più grande Towerco italiana con un portafoglio di oltre 22.000 torri distribuite sull’intero territorio nazionale, e la seconda a livello europeo. L’accordo prevede la fusione di Vodafone Tower in INWIT. L’atto di fusione avrà efficacia a partire dal 31 marzo 2020.

INWIT sarà controllata congiuntamente da Tim e Vodafone che deterranno ciascuna una quota pari al 37,5%. “Sarà il più grande operatore del settore in Italia e avrà la mission di supportare Tim e Vodafone Italia nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre a tutto il mercato l’accesso alle proprie infrastrutture anche grazie agli spazi liberati dal progetto comune di Tim e di Vodafone Italia”, si legge nella nota emessa in seguito alla chiusura dell’accordo.

I due operatori telefonici coinvolti specificano inoltre che “intendono mantenere il controllo congiunto e, al tempo stesso, potranno considerare una riduzione congiunta della propria partecipazione fino a un minimo del 25%”. Come avevamo avuto modo di raccontarvi dettagliatamente questa estate, TIM e Vodafone condivideranno anche gli apparati attivi delle rispettive reti 4G esistenti, per supportare la condivisione attiva della rete 5G.

“Una piattaforma tecnologica che apre la strada a una nuova era di servizi che renderanno più efficienti i modelli di business e miglioreranno la produttività di tutte le filiere, creando i presupposti per una economia digitale più competitiva. Il modello di condivisione valorizza i vantaggi del 5G e allo stesso tempo riduce l’impatto sull’ambiente e i costi di implementazione, consentendo maggiori investimenti in servizi per i clienti” aveva commentato Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia.