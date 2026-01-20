Il mercato degli smartphone di fascia media si prepara ad accogliere un nuovo protagonista che potrebbe ridefinire gli equilibri del segmento. Mentre l'attenzione mediatica è catalizzata dalla prossima serie Galaxy S26, Samsung sta ultimando il lancio del Galaxy A57, dispositivo che secondo le ultime certificazioni mostra un'evoluzione significativa in termini di design e costruzione. La registrazione presso l'ente cinese TENAA ha svelato specifiche complete che confermano alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, delineando un prodotto che punta su portabilità e prestazioni bilanciate.

Samsung Galaxy A57, identificato con il numero di modello SM-A5760, segna una netta inversione di tendenza rispetto alla generazione precedente sul fronte delle dimensioni. Con misure di 161,5x76,8x6,9 mm, il dispositivo risulta più compatto e soprattutto più sottile del Galaxy A56, che misurava 162,2 x 77,5 x 7,4 mm. Il dato più rilevante riguarda però il peso: con soli 182 grammi, il nuovo modello perde ben 16 grammi rispetto ai 198 del predecessore, un alleggerimento considerevole che dovrebbe tradursi in un comfort d'uso superiore durante le sessioni prolungate.

Sul fronte prestazionale, Samsung ha optato per il SoC Exynos 1680, una scelta che conferma la strategia del produttore coreano di equipaggiare i dispositivi di fascia media con silicio proprietario. Il processore presenta una configurazione octa-core organizzata in tre cluster operanti rispettivamente a 2,9 GHz, 2,6 GHz e 1,95 GHz, architettura che dovrebbe garantire un equilibrio ottimale tra prestazioni di picco ed efficienza energetica. Particolarmente interessante la presenza della GPU Xclipse 550, basata su architettura AMD RDNA di nuova generazione, promettendo miglioramenti sostanziali nelle performance grafiche e nell'efficienza rispetto alle soluzioni precedenti.

Con 182 grammi di peso, il Galaxy A57 risulta 16 grammi più leggero del predecessore, segnando un'inversione di tendenza nel segmento di fascia media

La configurazione di memoria prevede varianti con 8GB e 12GB di RAM, accompagnate da opzioni di storage da 128GB e 256GB, un ventaglio di possibilità che dovrebbe coprire le esigenze di diverse fasce di utenza. La batteria mantiene la capacità di 5.000 mAh della generazione precedente, supportando però la ricarica rapida a 45W, specifica che allinea il dispositivo agli standard della concorrenza più agguerrita.

Il comparto fotografico rappresenta l'aspetto più conservativo dell'aggiornamento. Samsung ha mantenuto la configurazione del Galaxy A56, con un sensore principale da 50MP, affiancato da un ultrawide da 12MP, un modulo macro da 5MP e una fotocamera frontale da 12MP. Una scelta che suggerisce come l'azienda punti sull'ottimizzazione software e sull'elaborazione computazionale piuttosto che sull'upgrade hardware puro.

La dotazione di connettività risulta completa, includendo 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e porta USB Type-C, mentre il lettore di impronte digitali è integrato nel display. Il posizionamento del Galaxy A57 nel competitivo segmento di fascia media dovrà fare i conti con rivali sempre più agguerriti, specialmente da parte dei produttori cinesi che offrono specifiche comparabili a prezzi spesso inferiori. La disponibilità del dispositivo è attesa nelle prossime settimane, anche se Samsung non ha ancora ufficializzato né data di lancio né dettagli sul posizionamento di prezzo per i mercati europei.