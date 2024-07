Galaxy AI tradurrà anche le chiamate di WhatsApp in tempo reale

L'anno scorso, con il lancio dei modelli Galaxy S24 di Samsung, l'azienda ha introdotto alcune delle nuove funzionalità AI destinate a potenziare le capacità degli smartphone. Una di queste caratteristiche, Traduzione live, prometteva traduzioni in tempo reale tra diverse lingue. A distanza di un anno, sembra che questa tecnologia stia per essere estesa anche alle app di terze parti, con WhatsApp che sembra essere il primo servizio ad integrarla.

Secondo quanto riferito da @UniverseIce, l'implementazione su WhatsApp è in corso, anche se non è ancora chiaro quando sarà completata. Originariamente pensata per le app e i dispositivi Samsung, la funzionalità di trasferimento delle traduzioni dalle lingue originarie ai testi tradotti in tempo reale per i dispositivi mobili promette di rivoluzionare anche l'uso di app terze come WhatsApp.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non è ancora del tutto chiaro come la funzionalità verrà integrata in WhatsApp e altre app terze, considerando che la traduzione in tempo reale è già parte integrante delle chiamate e dei messaggi su dispositivi Samsung. Tuttavia, è plausibile aspettarsi che l'integrazione estenda le capacità di traduzione sia alle chiamate audio che ai messaggi di testo su WhatsApp.

In aggiunta, Samsung ha annunciato che le caratteristiche di Traduzione live verranno estese anche ad altri prodotti della linea Galaxy, come i Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Buds FE. Nonostante non sia stata confermata la ricezione degli aggiornamenti, un aggiornamento firmware dovrebbe permettere ai modelli di auricolari, una volta installato e associato a un dispositivo della serie Galaxy S24, di utilizzare le funzionalità Traduzione live.