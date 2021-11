Galaxy S21: dopo quasi un anno arriva una funzione inedita

Dopo quasi un anno da quando sono stati presentati, la famiglia Galaxy S21 riceve la possibilità di usare una funzione fotografica inedita. Questa è capace di dare uno sprint ulteriore – e creare un tocco personale – alle foto, già di per se ottime in tutti e tre i modelli.

Per essere precisi, la funzione si può installare al momento su S21 Ultra tramite App. È stata già schedulata e arriverà su S21 Plus e S21 nelle prossime settimane. Inoltre è altamente probabile che in un secondo momento sarà messa a disposizione anche di altri smartphone Samsung top di gamma (ad esempio la lineup Galaxy Z).

La funzione speciale si chiama Expert RAW e da la possibilità, oltre che la libertà, di usare il teleobiettivo integrato in tutti e tre i Galaxy S21 in modalità Professionale.

Applicando la modalità Pro al teleobiettivo si ha accesso a tantissime nuovi funzioni via software, ad esempio:

regolazione velocità otturatore;

regolazione valore esposizione;

bilanciamento del bianco;

messa a fuoco manuale;

controllo selettivo dell’esposizione;

regolazione luci;

regolazione ombre;

regolazione contrasto;

regolazione tinta;

regolazione saturazione.

Le foto che produrrà questa funzione potranno essere salvate in formato DNG RAW a 16 bit multiframe. Saranno migliori sotto il punto di vista dei dettagli e della gamma dinamica rispetto al risultato ottenuto usando il formato RAW all’interno dell’App fotocamera di serie.

Questo nuovo metodo di scatto non sarà parte di un aggiornamento ma di un’applicazione da installare dal Galaxy Store. Tra l’altro l’azienda la definisce in Beta ma chi l’ha provata afferma che è stabile e tranquillamente utilizzabile come risorsa per migliorare ulteriormente le foto scattate.

Qui di seguito c’è l’APK da scaricare ed installare qualora non vogliate aspettare il prossimo update: Expert RAW.