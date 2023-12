Galaxy S24 copierà un'altra funzione di iPhone

L'attesissima serie Galaxy S24 di Samsung sfrutterà le comunicazioni satellitari per portare su Android una funzione già vista sui più recenti iPhone di Apple: l'invio di SMS di emergenza. Una recente fuga di notizie ha confermato l'esistenza di questa funzionalità all'avanguardia con uno screenshot.

La schermata trapelata da uno smartphone Galaxy fa luce su ciò che Samsung potrebbe ufficialmente definire "SMS di emergenza via satellite". La spiegazione di Samsung è semplice ma efficace: quando gli utenti si trovano in situazioni in cui sono fuori dal raggio di copertura della rete mobile, il Galaxy S24 li connetterà al sistema di emergenza tramite una rete satellitare, consentendo loro di contattare i soccorsi.

Questa funzionalità rispecchia le capacità viste nei recenti modelli di iPhone, consentendo agli utenti di inviare messaggi di testo con la loro precisa posizione GPS alle squadre di pronto intervento. Ciò facilita un'assistenza più rapida e accurata, soprattutto in scenari in cui le reti cellulari convenzionali sono inaccessibili. Immaginate di essere bloccati in un luogo remoto senza rete cellulare: questa funzione potrebbe essere un vero e proprio salvavita, consentendo agli utenti di contattare familiari, amici o squadre di pronto intervento anche nelle situazioni più difficili.

Le informazioni trapelate suggeriscono che la funzione di invio di SMS di emergenza sarà disponibile sui Galaxy dotati di chip Exynos e Snapdragon. La tecnologia proprietaria 5G NTN di Samsung, progettata per le comunicazioni satellitari bidirezionali, dovrebbe alimentare questa funzione. Soddisfacendo i rigorosi standard stabiliti dal 3GPP (Release 17), la tecnologia è pronta a debuttare nei modelli Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra.

Inizialmente questa novità potrebbe essere introdotta in mercati selezionati prima di espandersi gradualmente in altri Paesi. La serie Galaxy S24 non si limiterà a prestazioni superiori, ma ridefinirà il modo di comunicare nelle emergenze e integrerà attivamente diversi sistemi di intelligenza artificiale.