Galaxy S25 Edge è più vicino che mai, nuovo video lo affianca a Ultra e iPhone

Il profilo ultrasottile del Galaxy S25 Edge sta già catturando l'attenzione degli appassionati di tecnologia, nonostante il lancio ufficiale sia previsto solo tra alcune settimane. Samsung ha deliberatamente alimentato la curiosità mostrando il dispositivo in diverse occasioni pubbliche, incluso uno stand dedicato al Mobile World Congress 2025, pur mantenendo lo smartphone fuori dalla portata delle mani dei visitatori. Questa strategia di marketing ha permesso all'azienda di generare interesse attorno a quello che promette di essere uno degli smartphone più sottili sul mercato, con uno spessore che si vocifera essere di appena 5,84 millimetri.

Un recente video diffuso online mostra un modello dummy in plastica del Galaxy S25 Edge, offrendo una visione più dettagliata del design che Samsung ha concepito per questo dispositivo. Simile ai modelli espositivi che si trovano nei negozi, questo prototipo conferma l'approccio minimalista e raffinato che caratterizzerà il nuovo smartphone della serie Galaxy.

In un'epoca dominata da smartphone sempre più spessi per ospitare batterie capienti e sistemi di fotocamere elaborati, Samsung sembra voler percorrere la direzione opposta con il S25 Edge. L'estrema sottigliezza rappresenta indubbiamente il punto di forza di questo dispositivo, anche se per raggiungere tale risultato l'azienda ha dovuto rinunciare alla fotocamera zoom, un compromesso che potrebbe non piacere a chi cerca uno dei migliori cameraphone.

La configurazione fotografica posteriore si limiterà infatti a due sensori: un sensore principale da 200 megapixel affiancato da un ultrawide da 12 o 50 megapixel, secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni. Il modello dummy nel video conferma questa disposizione, mostrando chiaramente il comparto fotografico ridotto rispetto ad altri modelli della serie Galaxy S25 (che trovate su Amazon).

Nonostante l'assenza di informazioni ufficiali, le specifiche tecniche trapelate suggeriscono che il S25 Edge sarà equipaggiato con lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy presente negli altri modelli della serie S25. Il display da 6,7 pollici dovrebbe offrire una risoluzione di 1440p, garantendo un'esperienza visiva di alto livello nonostante il profilo ultrasottile del dispositivo.

Il lancio del Galaxy S25 Edge è previsto per il 13 maggio, data confermata da fonti esclusive e ribadita oggi da un nuovo report che aggiunge dettagli sulla disponibilità commerciale. Il dispositivo dovrebbe arrivare nei negozi sudcoreani il 23 maggio, per poi debuttare sul mercato statunitense una settimana dopo, il 30 maggio.

Resta ancora incerto se Samsung abbia intenzione di commercializzare questo modello esclusivamente in Corea del Sud e negli Stati Uniti o se preveda una distribuzione più ampia. Considerando l'unicità del dispositivo e il crescente interesse per smartphone dal design distintivo, è probabile che l'azienda decida di estendere la disponibilità ad altri mercati internazionali, dove potrebbero esserci numerosi acquirenti interessati a uno smartphone che sfida le convenzioni attuali con un ritorno all'eleganza della sottigliezza.