Galaxy S25 Edge, spunta la data di lancio dell'ennesimo smartphone che forse non potrete avere

Dopo la presentazione fugace durante l'ultimo Galaxy Unpacked, il Samsung Galaxy S25 Edge si prepara a conquistare il mercato con caratteristiche che puntano decisamente sulla leggerezza e sull'eleganza. Sebbene l'azienda sudcoreana abbia mantenuto un riserbo quasi totale durante l'evento, le indiscrezioni provenienti da Seoul stanno progressivamente disegnando il profilo di quello che viene già definito "lo smartphone Galaxy più sottile di sempre", con importanti dettagli su lancio, disponibilità e caratteristiche tecniche.

Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano economico Seoul Economic Daily, Samsung avrebbe già fissato una data precisa per la presentazione ufficiale del Galaxy S25 Edge. L'appuntamento sarebbe previsto per il 16 aprile, attraverso un evento Unpacked che si svolgerà esclusivamente online. Una strategia di presentazione che conferma la tendenza post-pandemica dell'azienda di alternare eventi fisici a presentazioni digitali per i suoi prodotti di punta.

La commercializzazione effettiva dovrebbe invece iniziare nel mese di maggio, con una produzione iniziale piuttosto contenuta di appena 40.000 unità. Tale limitazione potrebbe tradursi in una distribuzione geografica selettiva, con alcuni mercati prioritari che riceveranno il dispositivo prima di altri. Non è ancora chiaro se l'Italia sarà tra i paesi della Prima ondata distributiva.

Cosa sappiamo?

In termini di design, le indiscrezioni confermano l'approccio minimalista già intravisto durante la breve apparizione all'Unpacked. Il Galaxy S25 Edge si presenterà sul mercato con una palette cromatica essenziale ma elegante: Azzurro Chiaro, Nero e Argento. Una scelta che riflette la volontà di posizionare il dispositivo in una fascia premium ma distinta sia dal modello base che dalla versione Ultra.

La sottigliezza diventa il vero elemento distintivo di questo nuovo modello Samsung

Con uno spessore di appena 6,4mm, il Galaxy S25 Edge sarà significativamente più sottile rispetto al Galaxy S25 standard, che misura 7,2mm. Questa caratteristica, unita a un peso presumibilmente inferiore ai 165 grammi del modello base, posiziona il dispositivo in una categoria a parte nel panorama degli smartphone di fascia alta, dove la leggerezza è spesso sacrificata in nome della potenza.

Nonostante l'accento posto sul design sottile, Samsung non sembra intenzionata a scendere a compromessi sul fronte delle prestazioni. I test Geekbench trapelati online rivelano la presenza del potente processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da ben 12GB di RAM. Una configurazione che promette prestazioni di alto livello per qualsiasi tipo di utilizzo, dal multitasking intensivo al gaming più esigente.

Sul fronte fotografico, le indiscrezioni parlano di un comparto posteriore caratterizzato da due sensori: un sensore principale da 200MP e uno da 50MP con lente grandangolare. Una scelta che privilegia la qualità rispetto alla quantità, puntando su sensori di altissima risoluzione piuttosto che su una molteplicità di obiettivi.

Il display dovrebbe essere un pannello OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, in linea con gli standard attuali della fascia alta. Più sorprendente appare invece la scelta relativa alla ricarica: secondo la certificazione 3C, il dispositivo supporterebbe la ricarica rapida a 25W, una potenza relativamente contenuta rispetto agli standard attuali del mercato, specialmente considerando la fascia di prezzo in cui si posizionerà il dispositivo.

A proposito di prezzo, le indiscrezioni collocano il Galaxy S25 Edge in una fascia intermedia tra il Galaxy S25 base e il Galaxy S25 Ultra. Una strategia di posizionamento commerciale che mira a creare un nuovo segmento nel già articolato catalogo Samsung.

Una strategia di espansione graduale

La limitata produzione iniziale suggerisce un approccio cauto da parte di Samsung, che potrebbe decidere di espandere la disponibilità del Galaxy S25 Edge in base all'accoglienza del mercato. Questa strategia di lancio graduale non è nuova per l'azienda sudcoreana, che spesso utilizza alcuni mercati come test prima di procedere a una distribuzione globale.

Per gli appassionati italiani del marchio coreano, resta quindi da capire se il nostro Paese sarà incluso nella prima fase di distribuzione o se bisognerà attendere una seconda ondata. La risposta arriverà probabilmente durante l'evento di presentazione ufficiale di aprile, quando Samsung svelerà finalmente tutti i dettagli di quello che si preannuncia come uno degli smartphone più innovativi e distintivi del 2025.