Tastiere fisiche per tutti: Clicks arriva anche sugli smartphone Android

Clicks ha annunciato il lancio imminente della sua celebre custodia con tastiera fisica per una serie di dispositivi Android. Inizialmente i modelli compatibili saranno solamente il Google Pixel 9, la linea Galaxy S25 e il Motorola Razr+.

I preordini per questi accessori sono già aperti sul sito ufficiale, con un prezzo promozionale di $99, valido fino al prossimo 21 marzo. La custodia Clicks, precedentemente lanciata per iPhone 15 e iPhone 16, permette una interazione fisica con lo smartphone, ampliando lo spazio visivo e introducendo nuove scorciatoie da tastiera.

“Clicks è forse la migliore versione possibile di una custodia con tastiera.”

Questo prodotto è stato ideato dai co-fondatori Michael Fisher, noto come MrMobile, e Kevin Michaluk, conosciuto come Crackberry Kevin. “Clicks è forse la migliore versione possibile di una custodia per tastiera”, ha affermato uno dei redattori di 9to5Mac.

Le prime unità per Android arriveranno nel tardo aprile, con il Pixel 9 e Pixel 9 Pro (escludendo il modello Pro XL), disponibili in due varianti di colore: "Surge", un giallo vibrante, e "Onyx".

Per quanto riguarda il Motorola Razr+ (2024), la custodia funzionerà su entrambi i display, esterno e interno, e sarà lanciata a maggio nelle colorazioni "Electric" blue e "Onyx". Infine, la custodia per il Galaxy S25, disponibile in "Pinot" e "Onyx", sarà spedita a partire da giugno.

I preordini offrono l'opzione di riservare il prezzo scontato, con un deposito di $49 per assicurarsi il costo di $99 per le custodie del Razr+ e del Galaxy S25. Se ordinato dopo il 21 marzo, il prezzo salirà a $139. Anche i casi per il Pixel 9/9 Pro beneficeranno della stessa offerta, rimanendo a $99 solo per le prenotazioni effettuate entro la stessa data.

Clicks si sta rapidamente affermando nel mercato delle custodie per smartphone, abbinando l'innovazione tecnologica a una crescente richiesta di prodotti che migliorano l'esperienza utente.