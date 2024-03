Galaxy Z Flip 6 forse avrà un chip Exynos, ma è davvero così importante?

Nel mondo dei telefoni pieghevoli, il Galaxy Z Flip si è affermato negli ultimi anni come uno dei dispositivi più popolari, catturando l'attenzione del pubblico e degli appassionati di tecnologia. Tuttavia, emergono novità riguardo al futuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda la scelta del chipset che potrebbe alimentare il prossimo Galaxy Z Flip 6. Secondo quanto rivelato da un noto leaker di nome Revegnus, Samsung potrebbe optare per una mossa inaspettata, selezionando l'Exynos 2400 come cuore pulsante del nuovo modello.

Snapdragon o Exynos? La serie Galaxy Flip è davanti ad un nuovo bivio

La decisione di Samsung di potenzialmente affidarsi all'Exynos 2400 anziché al più notoper il Galaxy potrebbe essere motivata da ragioni economiche. Utilizzare un processore prodotto internamente offre, infatti, dei vantaggi finanziari non trascurabili per l'azienda. Scegliere l'Exynos, un processore che Samsung stesso ha progettato e costruito, significherebbe ridurre i costi associati all'acquisto di chipsets Snapdragon, i cui accordi di licenza impongono spese significative per l'acquisto dei SoCs.

L'Exynos 2400 si presenta con specifiche tecniche di rilievo: un core CPU Cortex-X4 Prime con frequenza fino a 3.2GHz, due core CPU Cortex-A720 Performance che operano a una frequenza di 2.9GHz, ulteriori due core Cortex-A720 Performance con clock fino a 2.6GHz, e quattro core CPU Cortex-A520 Efficiency con una velocità massima di 1.92GHz. La configurazione promette quindi una buona miscela di potenza e efficienza energetica, elementi cruciali per i dispositivi pieghevoli che richiedono prestazioni elevate senza sacrificare l'autonomia della batteria.

Nonostante l'accordo firmato lo scorso mese con Qualcomm, che assicura a Samsung la fornitura di chipset Snapdragon 8 series per i suoi dispositivi di punta, il dibattito sulla scelta del processore per il Galaxy Z Flip 6 rimane aperto. L'avvicinarsi della presentazione ufficiale prevista a luglio potrebbe portare alla luce ulteriori dettagli grazie a test di benchmark o nuove fughe di notizie, offrendo così un quadro più chiaro sulla direzione scelta da Samsung per il suo prossimo foldable di successo.