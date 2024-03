Lo smartphone del futuro sarà probabilmente un Motorola, ecco perché

Motorola è un punto fermo nella storia dell’innovazione tecnologia, in particolare per il suo approccio visionario al design e al form factor. Questo marchio infatti è stato sempre tra i primi a introdurre form factor pionieristici, come i foldable, i rollable e i bendable, che di recente hanno catturato l'immaginazione del pubblico.

Lo sviluppo di questi dispositivi definisce Motorola come il brand a cui guardare per comprendere la direzione che sta prendendo la tecnologia degli smartphone, senza dimenticare il fatto che questo nome è sinonimo di innovazione e design da moltissimi anni ormai.

Il Motorola RAZR originale ha segnato un’intera epoca, e di recente questo marchio è tornato a graffiare con smartphone pieghevoli e persino arrotolabili! Una tradizione che va ancora più indietro, fino a eventi epocali come la missione lunare del 1969, in cui la NASA affidò a Motorola le comunicazioni durante uno degli eventi più significativi della storia umana. Non molti moderni brand hi-tech possono dire di aver partecipato a un momento irripetibile della storia dell’Umanità.

Una storia di innovazione nel design

L'innovazione nel design dei dispositivi mobili è da sempre una caratteristica distintiva di Motorola, che ha costantemente dimostrato un impegno senza pari nel soddisfare le esigenze specifiche degli utenti, così come nel creare nuovi formati che hanno cambiato il modo in cui interagiamo con i dispositivi stessi.

Se i primi anni 2000 sono stati il regno del Motorola RAZR, successivamente, Motorola ha continuato a stupire il mondo con l'introduzione degli smartphone pieghevoli, anticipando una tendenza che sarebbe diventata sempre più diffusa negli anni a venire. Il moderno RAZR, con il suo design pieghevole, ha mantenuto viva l'eredità dell'iconico RAZR originale, confermando ancora una volta il ruolo di leadership di Motorola nel campo dell'innovazione.

La capacità di Motorola di anticipare e adattarsi alle esigenze del mercato è testimoniata anche dalle recenti sperimentazioni con display adattivi, rollable e bendable. Questi dispositivi offrono agli utenti una flessibilità senza precedenti, consentendo loro di personalizzare l'esperienza d'uso in base alle proprie preferenze e necessità. È di Motorola, infatti, l’idea di uno smartphone “da polso”, che tecnicamente è reso possibile proprio grazie allo schermo pieghevole.

Foldable, il telefono che si piega

Il Motorola razr 40 ultra segna un nuovo capitolo nella linea di dispositivi foldable del marchio, grazie al suo display esterno grande e versatile. Questo telefono offre un'esperienza completa anche senza dover aprire il dispositivo, sfruttando al massimo lo spazio disponibile.

I modelli Razr precedenti avevano piccoli display esterni principalmente per controllare l'ora o le notifiche. Il Razr 40 Ultra rompe gli schemi con un display molto più grande, quasi come un mini-smartphone. Questo display "Quick View" consente, tra le altre cose, di:

Leggere e rispondere ai messaggi

Visualizzare notifiche e aggiornamenti dei social media

Controllare la riproduzione musicale

Avviare app frequentemente utilizzate

Scattare selfie senza aprire il telefono (utilizzando le fotocamere posteriori)

Questo display di copertura più grande e funzionale elimina la necessità di aprire costantemente il telefono per compiti di base, rendendolo più conveniente e tascabile.

All’interno c’è il display pieghevole principale, che offre una superficie molto grande e le prestazioni cromatiche di un pannello AMOLED di ultima generazione.

Il Razr 40 Ultra inoltre è dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce il massimo delle prestazioni possibili oggi su uno smartphone. Questo smartphone è eccellente anche per la qualità delle sue fotocamere, e riesce a sfidare i concorrenti anche grazie a un prezzo nettamente più basso - senza rinunciare però a qualità e prestazioni.

Rollable, lo smartphone del futuro è già qui tra noi

Motorola ha introdotto anche dispositivi rollable, cioè arrotolabili - e che possono di conseguenza allungarsi. Per ora non sono ancora in vendita, ma i prototipi sono piuttosto avanzati e potremmo vederli in commercio molto presto.

I dispositivi rollable rappresentano una tecnologia di display relativamente nuova con un potenziale entusiasmante per il futuro dei dispositivi mobili. A differenza dei telefoni pieghevoli che si piegano su una piega, i telefoni rollable hanno schermi che si espandono e si ritraggono come una tenda avvolgibile.

Tra i possibili vantaggi quelli più interessanti sono:

Aumento della Dimensione dello Schermo senza Ingombri: i telefoni rollable offrono una superficie di visualizzazione più ampia quando necessario senza la piega o lo spessore associato ai telefoni pieghevoli.

Più Spazio sullo Schermo: ciò consente un'esperienza più simile a quella di un tablet per attività come il gaming, la visione di video o il multitasking.

Potenzialmente più durevoli: il meccanismo di arrotolamento potrebbe essere meno soggetto a danni rispetto alla cerniera pieghevole dei telefoni pieghevoli.

Si tratta naturalmente di una nuova tecnologia, che come tale presenta molte sfide: bisogna rendere i dispositivi resistenti e affidabili, ottimizzare il software, scalare i costi di produzione affinché il prezzo non sia eccessivo, e così via…

Tuttavia è chiaro che presto Motorola sarà pronta per stupire il mondo un’altra volta con un tipo di dispositivo mai visto prima.

I telefoni rollable hanno il potenziale per essere la prossima grande innovazione nei dispositivi mobili. Offrono una soluzione unica al desiderio di uno schermo più grande senza i compromessi dei telefoni pieghevoli. Mentre Motorola ha mostrato interesse, attualmente è uno dei vari attori in questo mercato in evoluzione. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa tecnologia e chi emerge come leader nel portare i telefoni rollable sul mercato mainstream.