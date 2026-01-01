10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (1 di 10)

1. Il primo iPhone non supportava le app di terze parti

Quando Steve Jobs presentò il primo iPhone nel gennaio 2007, dichiarò che il modo per sviluppare applicazioni per il dispositivo era tramite web app basate su Safari. Non era previsto alcun App Store né SDK per sviluppatori esterni. Solo nel 2008, con il lancio di iPhone OS 2.0 e dell'App Store, Apple aprì finalmente la piattaforma agli sviluppatori di terze parti, rivoluzionando per sempre il mercato del software mobile. Una scelta iniziale che oggi Apple tende a non sottolineare, considerando quanto l'ecosistema delle app sia diventato il cuore pulsante del business dell'azienda.

Fonte immagine: www.imore.com