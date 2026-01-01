10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (4 di 10)

4. Apple ha rallentato deliberatamente i vecchi iPhone

Nel 2017 emerse uno scandalo enorme: Apple aveva deliberatamente rallentato le prestazioni dei vecchi modelli di iPhone tramite aggiornamenti software. L'azienda giustificò la pratica come una misura per proteggere i dispositivi con batterie degradate da spegnimenti improvvisi, ma gli utenti si sentirono ingannati, convinti di essere stati spinti ad acquistare nuovi modelli. La vicenda, nota come "Batterygate", costò ad Apple oltre 500 milioni di dollari in accordi legali negli Stati Uniti e ulteriori sanzioni in Europa. In Italia, l'Antitrust multò Apple per 10 milioni di euro. L'azienda fu poi costretta a introdurre un programma di sostituzione batteria a prezzo ridotto e a rendere visibile lo stato di salute della batteria nelle impostazioni.