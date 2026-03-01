10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (2 di 10)

2. Il "Bendgate": iPhone 6 si piegava in tasca

Nel 2014, con il lancio di iPhone 6 e iPhone 6 Plus, Apple si trovò al centro di un'enorme controversia nota come "Bendgate". Numerosi utenti segnalarono che i loro nuovi iPhone si piegavano irreversibilmente semplicemente tenendoli in tasca. Il problema era dovuto alla scocca in alluminio sottile e al design del tutto, che non garantiva sufficiente rigidità strutturale. Il video virale di un utente che piegava un iPhone 6 Plus con le sole mani scatenò un'ondata di critiche globale. Apple minimizzò il problema, affermando che solo 9 clienti avevano ufficialmente segnalato il difetto, una risposta che fu accolta con grande scetticismo da stampa e consumatori.

Fonte immagine: www.indiatvnews.com