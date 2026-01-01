10. Il prezzo originale dell'iPhone era molto più basso... con un trucco

Quando Steve Jobs presentò il primo iPhone nel 2007, annunciò un prezzo di 499 dollari per il modello da 4 GB e 599 dollari per quello da 8 GB — cifre già considerate elevate. Tuttavia, questi prezzi erano validi solo con un contratto biennale con AT&T, l'unico operatore partner negli USA. Senza contratto, il prezzo effettivo era molto più alto. Pochi mesi dopo il lancio, Apple tagliò il prezzo dell'iPhone da 8 GB di 200 dollari, scatenando le proteste furiose dei primi acquirenti che si sentirono traditi. Jobs fu costretto a scusarsi pubblicamente e a offrire un credito di 100 dollari agli utenti che avevano già acquistato il dispositivo al prezzo pieno, in uno dei primi — ma non ultimi — scivoloni di comunicazione della storia di iPhone.
