10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (10 di 10)

10. Il prezzo originale dell'iPhone era molto più basso... con un trucco

Quando Steve Jobs presentò il primo iPhone nel 2007, annunciò un prezzo di 499 dollari per il modello da 4 GB e 599 dollari per quello da 8 GB — cifre già considerate elevate. Tuttavia, questi prezzi erano validi solo con un contratto biennale con AT&T, l'unico operatore partner negli USA. Senza contratto, il prezzo effettivo era molto più alto. Pochi mesi dopo il lancio, Apple tagliò il prezzo dell'iPhone da 8 GB di 200 dollari, scatenando le proteste furiose dei primi acquirenti che si sentirono traditi. Jobs fu costretto a scusarsi pubblicamente e a offrire un credito di 100 dollari agli utenti che avevano già acquistato il dispositivo al prezzo pieno, in uno dei primi — ma non ultimi — scivoloni di comunicazione della storia di iPhone.