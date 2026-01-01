10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (3 di 10)

3. L'"Antennagate" di iPhone 4: "stai sbagliando a tenerlo"

iPhone 4, lanciato nel 2010, era considerato un capolavoro di design con la sua scocca in vetro e acciaio inossidabile. Tuttavia, l'antenna era integrata nella cornice metallica esterna e, se tenuto in un certo modo (toccando l'angolo in basso a sinistra), il segnale calava drasticamente fino a interrompere le chiamate. La risposta di Steve Jobs divenne leggendaria per la sua spocchia: "Non tenerlo così" ("You're holding it wrong"). Apple fu costretta a organizzare una conferenza stampa per gestire il disastro di PR, offrendo gratuitamente una cover protettiva agli utenti. Un episodio che rimane uno dei momenti più imbarazzanti nella storia dell'azienda.

Fonte immagine: www.idownloadblog.com