Honor Robot Phone

HONOR ha mostrato al MWC 2026 quello che per l'azienda sarà il futuro degli smartphone, ovvero il Robot Phone. Un dispositivo che gravita attorno a un sistema fotografico motorizzato capace di dialogare con l'utente e con il mondo che lo circonda. Invece di un modulo fotocamera fisso, lo smartphone nasconde una fotocamera da 200 MP che fuoriesce e si muove grazie a un gimbal motorizzato, integrato, a tre assi. Durante le dimostrazioni, la fotocamera poteva ruotare fisicamente e seguire automaticamente i soggetti, tracciando le persone mentre si muovevano sullo show floor. Honor ha mostrato anche funzioni come l’attivazione tramite gesti, il tracciamento degli oggetti e movimenti di ripresa cinematografici, con la lente che ruota durante la registrazione. L'aspetto più impressionante? Non è solo un modulo fotografico ma un'assistente IA che Honor ha paragonato a un cucciolo robotico. Il Robot Phone può interagire in tempo reale con l'utente, dargli consigli (nella sua lingua peculiare e supportato da messaggi a schermo), annuire, dissentire e persino muoversi a tempo di musica. Inoltre può essere lasciato "libero" di esplorare l'ambiente circostante durante la giornata per raccogliere informazioni utili per creare recap quotidiani e ricordare cosa abbiamo visto e cosa abbiamo fatto. Decisamente innovativo e peculiare. Arriverà nella seconda metà del 2026.
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