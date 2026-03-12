I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (1 di 10)

Honor Robot Phone

HONOR ha mostrato al MWC 2026 quello che per l'azienda sarà il futuro degli smartphone, ovvero il Robot Phone. Un dispositivo che gravita attorno a un sistema fotografico motorizzato capace di dialogare con l'utente e con il mondo che lo circonda. Invece di un modulo fotocamera fisso, lo smartphone nasconde una fotocamera da 200 MP che fuoriesce e si muove grazie a un gimbal motorizzato, integrato, a tre assi. Durante le dimostrazioni, la fotocamera poteva ruotare fisicamente e seguire automaticamente i soggetti, tracciando le persone mentre si muovevano sullo show floor. Honor ha mostrato anche funzioni come l’attivazione tramite gesti, il tracciamento degli oggetti e movimenti di ripresa cinematografici, con la lente che ruota durante la registrazione. L'aspetto più impressionante? Non è solo un modulo fotografico ma un'assistente IA che Honor ha paragonato a un cucciolo robotico. Il Robot Phone può interagire in tempo reale con l'utente, dargli consigli (nella sua lingua peculiare e supportato da messaggi a schermo), annuire, dissentire e persino muoversi a tempo di musica. Inoltre può essere lasciato "libero" di esplorare l'ambiente circostante durante la giornata per raccogliere informazioni utili per creare recap quotidiani e ricordare cosa abbiamo visto e cosa abbiamo fatto. Decisamente innovativo e peculiare. Arriverà nella seconda metà del 2026.