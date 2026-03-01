10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (9 di 10)

9. Gli iPhone esplosi e le batterie difettose

Nel corso degli anni, Apple ha dovuto affrontare diversi programmi di ritiro e sostituzione legati a difetti delle batterie degli iPhone. Il caso più noto riguardò nel 2019 alcuni modelli di iPhone X, iPhone XS e iPhone XS Max, le cui batterie potevano gonfiarsi e, in rari casi, surriscaldarsi pericolosamente. Apple aprì programmi di sostituzione silenziosi, spesso senza comunicazioni pubbliche di grande rilievo. In precedenza, nel 2016, anche alcuni iPhone 6s erano stati coinvolti in un programma di sostituzione batteria a causa di un difetto di produzione che causava spegnimenti improvvisi. Questi episodi evidenziano come Apple gestisca spesso i problemi hardware con discrezione, cercando di limitare i danni reputazionali.