10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (5 di 10)

5. Il notch: una soluzione "temporanea" durata anni

Introdotto con iPhone X nel 2017, il notch — la tacca nella parte superiore dello schermo che ospitava la fotocamera TrueDepth e il sistema Face ID — fu presentato da Apple come una scelta di design audace e innovativa. Tuttavia, internamente era considerato una soluzione di compromesso in attesa della tecnologia necessaria per nascondere fotocamera e sensori sotto il display. Nonostante Apple avesse inizialmente difeso il notch con entusiasmo, la sua presenza fu criticata da molti utenti e analisti, soprattutto perché i concorrenti Android avevano già adottato soluzioni meno invasive come i fori nel display. Apple mantenne il notch per ben 6 anni, fino all'introduzione della "Dynamic Island" con iPhone 14 Pro nel 2022.

Fonte immagine: www.businessinsider.com