10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (6 di 10)

6. L'iPhone originale era pieno di funzioni mancanti

Nonostante fosse rivoluzionario, il primo iPhone del 2007 mancava di funzionalità che all'epoca erano standard su qualsiasi telefono di fascia media. Non supportava il copia-incolla del testo (arrivato solo con iPhone OS 3.0 nel 2009), non aveva la funzione MMS, non permetteva di inviare video, non aveva la registrazione video, mancava del GPS reale (utilizzava la localizzazione via celle telefoniche), non supportava il 3G (solo EDGE) e non consentiva la multitasking. Molte di queste lacune furono colmate negli anni successivi tramite aggiornamenti software o nuovi modelli, ma all'epoca rappresentavano limiti significativi rispetto alla concorrenza.