7. Apple ha copiato funzioni Android per anni, presentandole come innovazioni

Nel corso degli anni, Apple ha introdotto su iPhone diverse funzionalità che Android offriva già da tempo, presentandole spesso come novità assolute durante i suoi eventi Keynote. Tra gli esempi più evidenti: i widget nella schermata principale (disponibili su Android dal 2008, arrivati su iPhone con iOS 14 nel 2020), la condivisione rapida tramite NFC, le notifiche interattive, la modalità Picture-in-Picture (PiP), la personalizzazione della schermata di blocco e la modalità Always-On Display. Sebbene Apple implementi spesso queste funzioni con una cura maggiore per l'esperienza utente, la pratica di presentarle come innovazioni rivoluzionarie ha attirato numerose critiche da esperti e appassionati di tecnologia.
