10 curiosità su iPhone che Apple preferisce non ricordare (8 di 10)

8. Il connettore Lightning: un cambio imposto per ragioni commerciali

Nel 2012, Apple abbandonò il connettore a 30 pin — usato per quasi un decennio — introducendo il connettore Lightning con iPhone 5. La mossa rese immediatamente obsoleti milioni di accessori e cavi, costringendo gli utenti ad acquistare nuovi adattatori (venduti a caro prezzo da Apple stessa) o nuovi accessori. Apple giustificò il cambiamento con ragioni tecniche, ma la comunità tech notò come il connettore proprietario garantisse ad Apple il controllo sull'ecosistema degli accessori certificati MFi e relative royalty. La storia si ripeté nel 2023, quando Apple fu costretta dalla normativa europea ad adottare l'USB-C su iPhone 15, rinunciando finalmente al Lightning dopo 11 anni.