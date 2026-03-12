I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (5 di 10)

Honor Magic V6

Honor ha presentato il Magic V6 al MWC 2026, mostrando un pieghevole che cerca di superare i compromessi tipici di questa categoria. Con uno spessore di soli 8,75 mm quando è chiuso, il Magic V6 è uno dei foldable a libro più sottili mai realizzati, ma integra comunque una enorme batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh che utilizza una tecnologia proprietaria dell'azienda per essere la più sottile mai realizzata fino a ora (vi basti sapere che Honor l'ha messa a confronto con una carta da gioco durante tutta la presentazione). Il foldable offre ovviamente un hardware di fascia altissima, incluso il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un ampio display pieghevole con supporto allo stilo. Lo schermo interno presenta pieghe minime, e il dispositivo dispone delle certificazioni IP68 e IP69, un aspetto piuttosto raro nel mondo dei foldable. La cosa più sorprendente? È il foldable più resistente mai realizzato, al punto che Honor durante il MWC 2026 gli ha fatto sorreggere un sacco da box, lo ha lasciato immerso per ore in un acquario e, nelle settimane seguenti, lo ha usato come gancio per sorreggere un celebre atleta durante una discesa in zipline. Sconvolgente.