I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (6 di 10)

TCL CSOT Super Pixel

TCL CSOT ha sfruttato il MWC 2026 per introdurre una nuova tecnologia per display chiamata Super Pixel, progettata per migliorare contemporaneamente tre aspetti chiave degli schermi degli smartphone. L’azienda afferma che questa tecnologia si concentra su maggiore nitidezza, minori consumi energetici e frequenze di aggiornamento più elevate, intervenendo sulla struttura dei pixel invece di limitarsi ad aumentare le specifiche tradizionali. Super Pixel aumenta il numero di sub-pixel e utilizza una vera disposizione RGB dei pixel, soluzione che permette di ottenere immagini più definite e dettagli più precisi. Allo stesso tempo, il nuovo design riduce la banda necessaria per pilotare il display, consentendo frequenze di aggiornamento fino al 40% più alte e riducendo il consumo energetico fino al 25%. TCL CSOT ha inoltre mostrato diversi display prototipo basati su questa tecnologia durante la fiera, tra cui versioni ad altissima nitidezza, a elevata efficienza energetica e con refresh rate molto elevati. L’azienda ha inoltre affermato che la tecnologia è già arrivata su un dispositivo in commercio e visto che TCL CSOT ha fornito il pannello utilizzato nell’ultimo flagship di Xiaomi, viene da se che non si tratta di semplici prototipi.