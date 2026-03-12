I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (7 di 10)

TECNO Modular Phone

TECNO ha mostrato al MWC 2026 un nuovo concept di smartphone modulare costruito attorno a un design ultra-sottile. Il telefono base misura appena 4,9 mm di spessore e questa estrema sottigliezza è stata concepita per dare un vantaggio pratico agli accessori modulari. Partendo da un dispositivo così sottile, TECNO afferma che gli utenti possono collegare moduli hardware senza trasformare il telefono in un mattone ingombrante. Il sistema si basa su quella che TECNO chiama Modular Magnetic Interconnection Technology, che permette agli accessori di agganciarsi magneticamente al retro dello smartphone. Durante la fiera, TECNO ha mostrato diversi moduli, tra cui delle batterie da 3.000 mAh sottilissime, e sovrapponibili, un modulo con action cam, ring light, microfono, speaker, clip per ancorarlo allo zaino e persino un teleobiettivo aggiuntivo che utilizza il display del telefono come mirino. Gli smartphone modulari in passato hanno faticato a imporsi, ma l’approccio di TECNO punta a rendere il dispositivo di base abbastanza sottile da permettere ai moduli di mantenere il telefono vicino alle dimensioni di un normale smartphone tradizionale. Si tratta comunque ancora di un concept e l’azienda afferma che alcuni elementi di questa idea potrebbero arrivare in futuri dispositivi.