I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (8 di 10)

Qualcomm Snapdragon Wear Elite

Qualcomm ha presentato lo Snapdragon Wear Elite, il suo primo processore con marchio Elite progettato per smartwatch e wearable. Il nuovo chip rappresenta un importante passo avanti rispetto alle precedenti piattaforme Snapdragon Wear, grazie a un processo produttivo più avanzato e a notevoli miglioramenti nelle prestazioni di CPU e grafica. Uno degli aspetti principali di questa generazione è l’attenzione all’intelligenza artificiale eseguita direttamente sul dispositivo. Lo Snapdragon Wear Elite integra hardware dedicato all’AI che permette ai wearable di eseguire piccoli modelli di intelligenza artificiale in locale. Questo potrebbe abilitare funzioni come risposte intelligenti, riassunti di testo, riconoscimento delle attività e coaching fitness basato sull’AI, senza dover dipendere in modo pesante dal cloud. Qualcomm afferma inoltre che il chip dovrebbe migliorare l’autonomia e allo stesso tempo consentire ricariche più rapide. I primi smartwatch equipaggiati con Snapdragon Wear Elite sono attesi nella seconda metà del 2026.