I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (4 di 10)

Samsung Galaxy TriFold

Il tanto accalamato foldable "a tre ante" di Samsung era presente in bella mostra al Mobile World Congress allo stand dell'azienda coreana. Anche se al momento non ci sono informazioni su una commercializzazione in Europa (per il momento è disponibile in scorte limitatissime solo in alcuni paesi selezionati), poterlo provare con mano ci ha permesso di capire la visione di Samsung con questo device. Da chiuso è uno smartphone completo di tutto che ripropone la stessa esperienza dello Z Fold7; da aperto diventa un tablet da 10 pollici/16:9 analogo all'attuale Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. L'aspetto più interessante? Dex è integrato nel tablet, motivo per il quale non sarà necessario collegarsi a un monitor esterno per trasformare il TriFold in un netbook Android capace di coprire tutte le esigenze dei professionisti in mobilità. Ovviamente supporta tastiere e mouse bluetooth, in modo da poterlo trasformare in un ufficio portatile all'evenienza e far gravitare il proprio lavoro tutto attorno a un unico dispositivo.