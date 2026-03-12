I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (10 di 10)

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

Lenovo ha portato al MWC una delle idee più insolite nel mondo dei portatili con il ThinkBook Modular AI PC Concept. A prima vista sembra un normale laptop da 14 pollici, ma il design modulare compare non appena si inizia a esplorare il retro e l’area della tastiera. Un secondo display da 14 pollici si aggancia magneticamente alla parte posteriore del coperchio, permettendo di condividere facilmente lo schermo con qualcuno seduto di fronte. Questo display può anche essere staccato e usato come monitor portatile indipendente. Lenovo consente perfino di sostituire la tastiera con lo schermo, trasformando il dispositivo in una workstation a doppio display mentre la tastiera viene utilizzata in modalità wireless. L’idea modulare si estende anche alle porte. I moduli USB-A, USB-C e HDMI possono essere spostati da un lato all’altro del portatile a seconda della configurazione desiderata. Per ora si tratta ancora di un concept, ma è uno dei pochi design modulari per laptop che dà davvero l’impressione di essere pratico e di avere un senso.