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HUAWEI MateBook Fold

HUAWEI ha mostrato nuovamente al mondo il MateBook Fold, un laptop foldable caratterizzato da un enorme display da 18 pollici OLED che al momento è disponibile solo in territorio asiatico. Aperto completamente si può sfruttare con la tastiera rimovibile bluetooth (dotata di trackpad) appoggiata di fronte al display; mentre se lo si piega a metà (come un laptop tradizionale) si può ancorare magneticamente la tastiera alla metà del display adagiata sulla scrivania per avere un laptop touch più tradizionale. La cosa più assurda? ogni componente si richiude all’interno di un guscio leggero e compatto che garantisce massima portabilità ed estrema versatilità. Ah già, e se si decidesse di non utilizzare la tastiera fisica, il MateBook Fold è dotato di una tastiera touch (anch’essa munita di trackpad) e di una modalità full touch che lo trasforma in un tablet da 18 pollici di diagonale.

Fonte immagine: i0.wp.com