I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (2 di 10)

vivo X300 Ultra

Vivo si sta preparando a portare la sua serie Ultra nei mercati globali con il prossimo X300 Ultra, un flagship incentrato totalmente sulla fotografia e costruito attorno a una serie di accessori aggiuntivi professionali. Appena uscito dalla scatola vuole essere il "Top Camera-Phone" di riferimento (podio al momento occupato dal X300 Pro), con gli accessori compatibili vuole trasformarsi nel compagno portatile di qualsiasi videomaker e fotografo professionale. Al MWC 2026, l’azienda ha mostrato una delle aggiunte più sorprendenti del device, un teleobiettivo aggiuntivo da 400 mm che si aggancia al dispositivo. L’accessorio estende in modo significativo la portata dello zoom e potrebbe consentire crop equivalenti a circa 1.600 mm. Vivo sta inoltre lavorando a un rig dedicato ai filmaker per lo smartphone (simile a quello precedentemente uscito per il modello X300 Pro), completo di doppia impugnatura, controlli fisici per la fotocamera e punti di ancoraggio per luci e ventole, tutto realizzato a quattro mani da vivo e SmallRig.