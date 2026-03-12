I 10 migliori prodotti del MWC 2026 (9 di 10)

Motorola Razr Fold

Il Motorola Razr Fold ha davvero molto da offrire. Nonostante sia uno smartphone pieghevole in stile libro, è sorprendentemente sottile e leggero. Il suo comparto fotografico è di altissimo livello, al punto che DXOMark ha valutato il modulo del Razr Fold come la migliore fotocamera presente su un foldable. Anche la resistenza non è stata trascurata: grazie alle certificazioni IP68 e IP69, il telefono è protetto contro la polvere e contro getti d’acqua ad alta pressione, mentre lo schermo frontale utilizza Corning Gorilla Glass Ceramic 3 per una maggiore resistenza a graffi e danni. Per chi ama scrivere direttamente sul display, il Razr Fold supporta la nuova Moto Pen Ultra sia sull’ampio schermo interno da 8,1 pollici sia su quello esterno da 6,6 pollici. Insomma un prodotto completo in ogni aspetto e, soprattutto, adornato dall'inconfondibile stile di Motorola.