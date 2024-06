Gemini arriva su Google Messages ma non per tutti

L'intelligenza artificiale di Google, Gemini, si sta espandendo all'interno dell'ecosistema di Android, con il recente annuncio del suo arrivo anche in Google Messages.

Secondo quanto riportato da MySmartPrice, gli utenti saranno presto in grado di utilizzare Gemini per "scrivere bozze di messaggi, avere conversazioni divertenti e pianificare eventi". Queste funzioni verranno rilasciate attraverso n Roll Out graduale che coinvolgerà tutti i dispositivi compatibili.

Il modo in cui Gemini si manifesterà sull'applicazione, però, varierà da utente a utente, in base al modello di smartphone in possesso e alla versione custom di Android presente su di esso. In ogni caso, per accedere a Gemini, gli utenti dovranno toccare il pulsante Nuova Chat situato in basso e selezionare l'AI nella finestra successiva.

Questa opzione apparirà in alto, sopra la lista dei contatti. Tuttavia, Android Police ha indicato che sarà introdotto anche un pulsante di azione flottante (FAB (Floating Action Button), il quale presenterà il logo di Gemini e si posizionerà sopra il pulsante Nuova Chat, nell'angolo in basso a destra.

Questa, sostanzialmente, sarà la differenza maggiore fra i vari device, visto che le funzionalità offerte da Gemini saranno le stesse. Gli utenti possono fare qualsiasi domanda o chiedere suggerimenti su vari argomenti, come ad esempio idee su cosa cucinare per cena. Il principale vantaggio del FAB è che, dove disponibile, ridurrà il numero di tocchi necessari per accedere a Gemini all'interno di Google Messages.

All'apertura di Gemini, verrà mostrata una pagina con i termini e condizioni che spiega il funzionamento dell'AI. È importante notare che le conversazioni tramite questa funzione non sono criptate, quindi è bene fare attenzione alle informazioni che si condividono.

Inoltre, Gemini non avrà accesso alle conversazioni private né conoscerà la posizione esatta dell'utente, anche se potrà avere un'idea generale basata sull'IP o sull'indirizzo di casa. Le chat verranno salvate sul dispositivo per default per 18 mesi, ma è possibile modificare questa impostazione a tre o 36 mesi.

Per poter utilizzare Gemini, ci sono alcuni requisiti da soddisfare, elencati sulla pagina di assistenza Gemini Apps di Google. Ad esempio, è necessario possedere un telefono Android con almeno 6GB di RAM, avere attivato le chat RCS e impostare la lingua del dispositivo in inglese o francese canadese. Al momento, quindi, l'unico modo per utilizzare Gemini su Google Messages in Italia, sarà cambiare la lingua del dispositivo.