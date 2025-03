Tardi a lavoro per colpa dello smartphone, la sveglia si è disattivata su alcuni Pixel

Lo smartphone ha progressivamente sostituito una miriade di dispositivi dedicati, trasformandosi in un centro di controllo personale che spazia dalla comunicazione all'intrattenimento, passando per la produttività e, non da ultimo, per funzioni essenziali come la sveglia mattutina. Proprio per questa crescente dipendenza, la notizia di un potenziale malfunzionamento diffuso delle sveglie sui dispositivi Google Pixel sta generando notevole preoccupazione tra gli utenti.

Nelle ultime settimane, e con particolare intensità a partire da circa il 20 marzo, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di possessori di smartphone della linea Google Pixel riguardo a problemi con la funzione sveglia integrata nell'app Orologio. Il fenomeno, sebbene potenzialmente attribuibile in singoli casi a errori di configurazione da parte dell'utente – una variabile sempre presente quando si tratta di impostazioni software –, sembra assumere i contorni di un problema più sistemico, data la concentrazione e la numerosità delle lamentele emerse in un lasso di tempo ristretto.

Piattaforme online come Reddit sono diventate il collettore principale di queste testimonianze. Un thread specifico ha rapidamente raccolto decine di commenti da parte di utenti che descrivevano esperienze simili: sveglie impostate regolarmente che, semplicemente, non hanno suonato all'orario previsto. La casistica riportata non è uniforme, suggerendo manifestazioni diverse del medesimo, presunto, bug.

Alcuni utenti hanno lamentato sveglie completamente silenziose, che non hanno prodotto alcun suono né vibrazione. Altri hanno riferito di sveglie attivate con significativo ritardo rispetto all'orario impostato, vanificando di fatto la loro funzione. Un'ulteriore categoria di segnalazioni riguarda la comparsa di una notifica sullo schermo che recita "impossibile attivare la sveglia", indicando un fallimento nel processo di attivazione. Infine, vi sono casi in cui gli utenti hanno scoperto, con sorpresa, che le proprie sveglie risultavano disattivate, senza un apparente intervento manuale che giustificasse tale modifica.

Di fronte a questo quadro variegato, identificare la causa esatta del problema si rivela complesso. Diverse teorie circolano tra la community di utenti e gli addetti ai lavori. Una prima ipotesi punta il dito verso l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Orologio di Google, il cui rilascio è iniziato progressivamente all'inizio del mese di marzo. Non sarebbe la prima volta che un update software introduce bug imprevisti, e la coincidenza temporale rende questa pista plausibile, sebbene non confermata.

Un'altra congettura, riportata da Android Police e basata su speculazioni emerse tra gli utenti, chiama in causa l'assistente di intelligenza artificiale di Google, Gemini. Si ipotizza che un bug specifico possa innescarsi quando si interagisce vocalmente con Gemini per gestire gli allarmi o i timer. Nello specifico, la richiesta di disattivare una singola sveglia o timer potrebbe, erroneamente, portare alla disattivazione di tutte le sveglie impostate sul dispositivo. Anche questa, tuttavia, rimane al momento una speculazione in attesa di verifica.

È fondamentale sottolineare che, nonostante l'evidenza di un trend anomalo nelle segnalazioni, la radice del problema non è stata ancora ufficialmente identificata né comunicata da Google. L'azienda di Mountain View non ha, al momento della stesura di questo articolo, rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ai malfunzionamenti lamentati dagli utenti Pixel.

La situazione attuale lascia dunque gli utenti interessati in uno stato di incertezza e, in molti casi, di disagio. L'affidabilità della funzione sveglia è cruciale per la routine quotidiana di milioni di persone, che si affidano al proprio smartphone per rispettare orari di lavoro, appuntamenti importanti o semplicemente per iniziare la giornata.

Un malfunzionamento in questo ambito mina la fiducia nel dispositivo e costringe gli utenti a cercare soluzioni alternative, come l'utilizzo di sveglie tradizionali o di app di terze parti, in attesa che Google fornisca chiarimenti e, soprattutto, una soluzione software definitiva tramite un futuro aggiornamento.