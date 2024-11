Gemini ora è in grado di comprendere meglio le vostre richieste per Google Home

Gli utenti Android che partecipano al programma Public Preview di Google Home possono ora controllare i dispositivi per la smart home utilizzando comandi in linguaggio naturale grazie all'assistente Gemini. Presto sarà disponibile anche la funzione "Help Me Create", che permetterà di creare automazioni domestiche descrivendo le azioni in un linguaggio più semplice.

Google ha recentemente rivelato maggiori dettagli sulle funzionalità di Google Home supportate da Gemini. La novità principale è l'estensione Gemini dell'app Google Home, ora accessibile agli utenti Android iscritti al programma Public Preview. Questa estensione consente di gestire i dispositivi smart home direttamente dall'app Gemini usando comandi in linguaggio naturale, facilitando così l'interazione con la tecnologia domestica.

Un'altra innovazione di rilievo annunciata da Google è la funzionalità "Help Me Create", che sarà implementata nell'app Google Home entro la fine dell'anno in una versione di anteprima pubblica per un numero limitato di abbonati a Nest Aware Plus. Questa funzione permetterà agli utenti di configurare automazioni per la casa semplicemente descrivendo ciò di cui hanno bisogno in linguaggio naturale.

Ad esempio, un comando come “Ricordati di chiudere a chiave di notte e di far sembrare che ci sia qualcuno in casa” genererà automaticamente un'automazione che chiuderà le porte ogni sera e accenderà le luci del soggiorno, simulando una presenza nella casa. Inizialmente, "Help Me Create" sarà disponibile solamente in inglese e esclusivamente per gli utenti negli Stati Uniti.

Per sfruttare queste funzionalità all'avanguardia di Google Home supportate da Gemini, gli interessati possono iscriversi al programma Public Preview di Google Home seguendo le istruzioni fornite dall'azienda. Un'opportunità per interfacciarsi con la propria casa in maniera ancora più intuitiva e automatizzata, stabilendo un nuovo standard nell'ambito della domotica.